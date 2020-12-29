Участники финансового рынка и Банк России нашли разногласия в ранее предложенном регулятором законопроекте, который ограничивает неквалифицированных инвесторов в покупке сложных финансовых продуктов, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий вопрос обсуждался на закрытом заседании в Госдуме.
Ранее стало известно, что Банк России подготовил поправки в ряд действующих законов, ограничивающих допуск неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Таким образом, структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), РЕПО и кредитное плечо могут стать доступными «неквалам» не ранее 2023 года.
По словам Аксакова, до конца 2020 года в Госдуму законопроект внесен не будет, так как «еще есть поле для работы». «Все согласны, что очень осторожно надо продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам, для этого необходимо все нормы прописать в законе. Банк России озвучил свои позиции, рынок озвучил свои, сейчас важно сформулировать, каким образом эти проблемы решить эффективно», — пояснил он.
Аксаков добавил, что участники рынка и регулятор приняли решение взять паузу на две недели и обсудят формирование ограничений продаж сложных финпродуктов после новогодних праздников. Также он уточнил, что дискуссии по поводу ограничения маржинальной торговли (с плечом) также продолжаются.
Также активно обсуждался запрет на маржинальную торговлю, сообщили собеседники издания.