Участники финансового рынка и Банк России нашли разногласия в ранее предложенном регулятором законопроекте, который ограничивает неквалифицированных инвесторов в покупке сложных финансовых продуктов, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий вопрос обсуждался на закрытом заседании в Госдуме.

Ранее стало известно, что Банк России подготовил поправки в ряд действующих законов, ограничивающих допуск неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Таким образом, структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), РЕПО и кредитное плечо могут стать доступными «неквалам» не ранее 2023 года.

По словам Аксакова, до конца 2020 года в Госдуму законопроект внесен не будет, так как «еще есть поле для работы». «Все согласны, что очень осторожно надо продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам, для этого необходимо все нормы прописать в законе. Банк России озвучил свои позиции, рынок озвучил свои, сейчас важно сформулировать, каким образом эти проблемы решить эффективно», — пояснил он.

Аксаков добавил, что участники рынка и регулятор приняли решение взять паузу на две недели и обсудят формирование ограничений продаж сложных финпродуктов после новогодних праздников. Также он уточнил, что дискуссии по поводу ограничения маржинальной торговли (с плечом) также продолжаются.