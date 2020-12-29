МТС Банк и платежная система Contact запустили сервис мгновенных денежных переводов в рублях и валюте по России, в страны СНГ и Грузию в мобильном приложении МТС Банка, говорится в релизе финучреждения.



До 31 марта 2021 года включительно комиссия за переводы независимо от валюты выдачи не взимается. Денежные средства можно получить наличными сразу же после отправки в любом пункте платежной системы Contact в стране назначения.

«Для перевода в обновленном мобильном приложении МТС Банка необходимо в меню «Платежи» в разделе «Переводы» выбрать услугу «В СНГ», затем страну назначения, валюту, сумму перевода и указать Ф. И. О. получателя. Далее сообщить получателю контрольный номер перевода, который отобразится по завершении операции. Получение наличными доступно в любом удобном пункте платежной системы Contact в России, странах СНГ и Грузии сразу же после отправки. Максимальная сумма одного перевода — не более 150 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Воспользоваться сервисом могут держатели карт всей линейки МТС Банка. При оформлении денежного перевода можно выбрать валюту, удобную для получателя. Перевод совершается с рублевого счета, а затем конвертируется. Сейчас доступны переводы с выдачей в долларах США и евро, в дальнейшем можно будет выбрать одну из национальных валют, а также отправлять переводы в страны дальнего зарубежья, уточнили в банке.