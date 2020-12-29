Крупнейшие финансовые институты мира получили в нынешнем году от инвестиционно-банковских операций рекордные 124,5 млрд долларов, стремясь аккумулировать как можно больше средств, чтобы пережить кризисную ситуацию в условиях пандемии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на провайдера данных Refinitiv.

Такие ведущие банки США, как JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup, получили вследствие этих сделок 37 млрд долларов, или треть всех комиссионных в 2020 году, что стало самым высоким подобным показателем с 2013-го.

Согласно информации Refinitiv, кредиторы заработали рекордные суммы за выпуск и размещение долговых и долевых ценных бумаг таких клиентов, как американская корпорация Boeing, Airbnb (оператор одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья) и японская корпорация SoftBank.

По словам аналитика британского банка Barclays Джейсона Голдберга, нынешний год был «очень удачным для организации выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг». «В нынешнем году отмечен рост в этой сфере, поскольку компании стремились получить доступ к рынкам капитала, чтобы укрепить балансы перед лицом неопределенности, связанной с пандемией», — отметил он.