По инициативе Банка России в III квартале текущего года заблокировано 1,6 тыс. мошеннических сайтов. Такие данные представлены в опубликованном регулятором «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» .

Уточняется, что за этот период ЦБ выявил более 2,1 тыс. мошеннических интернет-ресурсов. Во время покупок в Интернете злоумышленники похитили у граждан почти 1,2 млрд рублей.

В общей сложности с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей. Рост этого показателя (на 32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа, отмечают в Центробанке. Доля возвращенных средств составила 13%.



В числе прочего сообщается, что более чем в два раза выросло количество выявленных банками мошеннических телефонных номеров — 10,7 тыс. номеров в III квартале 2020 года против 5,2 тыс. номеров годом ранее.