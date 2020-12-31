Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год Белого Металлического Быка будет наполнен радостью!

Бык — тотем года — животное трудолюбивое, сильное, решительное. Приходит более спокойный и консервативный год: пусть «хозяин» 2021-го быстро наведет порядок, поможет восстановиться и морально, и материально!

Желаем крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, красочных впечатлений, новых возможностей, достижения всех поставленных целей!



Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Пусть хороших новостей в 2021-м будет как можно больше! И пусть весь год станет таким же ярким, как волшебная новогодняя ночь.

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в 2021 году!

Коллектив Банки.ру