Мобильное приложение банка «Открытие» появилось в AppGallery — магазине приложений компании Huawei. «Теперь владельцы смартфонов этого бренда смогут скачать и установить последнюю версию приложения (2.41), в которой доступно еще больше возможностей по управлению личными финансами онлайн», — говорится в релизе кредитной организации.

В версию приложения, доступную в AppGallery, интегрированы все сервисы Huawei Mobile Services, включая карты и геолокацию. Это значит, что владельцам смартфонов Huawei будут доступны те же функции, что и пользователям других телефонов на платформе Android, поясняется в сообщении. Например, они смогут открыть приложение и посмотреть на карте, где найти ближайший банкомат.



В мобильном приложении «Открытия» можно совершать денежные переводы, менять валюту, управлять вкладами и счетами, открывать и закрывать банковские продукты, оплачивать штрафы, налоги и услуги, получать необходимые справки, выписки и осуществлять другие операции, напоминают в банке.