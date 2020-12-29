Фондовые торги в РФ завершились во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 274,67 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,52% — к отметке 1 398,48.

Акции «Магнита» прибавили в цене 1,34%, «Газпрома» — 1,32%, МТС — 1,24%, «ЛУКОЙЛа» — 1,08%, «Полюса» — 0,66%, «Норникеля» — 0,12%, Мосбиржи — 0,08%, «Яндекса» — 0,02%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,71%, Mail.ru — на 1,34%.



«Фондовые индексы уверенно держатся на тонком предновогоднем рынке, — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. — Основные индикаторы США обновляют исторические максимумы на фоне того, что нижняя палата конгресса расширила пакет финансовой помощи из бюджета. Европа, как и Америка, прибавляет до 0,5% — за исключением Британии, которая только открылась после праздников и компенсировала разрыв с другими площадками скачком более чем на 2%. Аналогично сегодня прошли торги в Токио. Азия закрыла день преимущественно в плюсе. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets прибавляет более 1%. Нефть к концу дня торгуется возле отметки 51,5 доллара, близко к месячному максимуму. Котировки сырья толкает вверх слабый доллар».

«Российский РТС сегодня преодолел рубеж в 1 400 пунктов (максимальное значение в ходе торгов составило 1 405,9 пункта. — Прим. Банки.ру) и основную часть сессии находился в приподнятом настроении. Рынок полностью отыграл падение предыдущей недели. До декабрьского максимума остается менее 30 пунктов. Максимум может быть обновлен еще до конца года. Но более вероятным видится сценарий ухода ниже 1 400 в среду. Этому будет способствовать не только коррекция в нефти, но и снижение рисковых позиций среди трейдеров и инвесторов перед выходными днями», — прогнозирует эксперт.



Он не исключает, что по индексу Мосбиржи «перед уходом на выходные будет временно взята отметка 3 300. Однако вслед за этим, скорее всего, инициативой завладеют продавцы. Ориентир на конец среды — 3 250 пунктов».