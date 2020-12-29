Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,9 рубля, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро равнялся 90,47 рубля (плюс 41 копейка).

С начала торгов было проведено 46,2 тыс. сделок с долларом почти на 2,6 млрд долларов и 8 тыс. сделок с евро на 474 млн евро. Курсовые диапазоны составили от 73,37 до 73,95 рубля за доллар и от 89,88 до 90,53 рубля за евро.



«Развивающиеся валюты в большинстве своем умеренно укрепляются. Правда, после старта российской сессии ситуация в секторе несколько ухудшилась, чему способствовал резкий отскок доллара после очередной волны снижения… В середине торгов рубль стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на мировых рынках не претерпела существенного ухудшения. Вероятно, сказывается повышенный спрос на иностранную валюту, характерный для предновогоднего периода. Он обусловлен опасениями реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных, а также увеличением потребности в инвалюте на фоне возросшего спроса на импорт и зарубежные поездки, связанные с новогодними каникулами», — комментирует эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.