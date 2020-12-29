Клиенты Райффайзенбанка теперь могут подать заявку на ипотеку в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн». Для этого нужно нажать на кнопку «Оформить ипотеку», уточнили в кредитной организации.

«Заполнение онлайн-заявки займет буквально несколько минут. А предварительное решение будет доступно в течение минуты», — отмечает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.



В «Райффайзене» подчеркивают, что сегодня 75% заявок на ипотеку банк принимает онлайн, в том числе и через личный кабинет на сайте. В феврале он был интегрирован с порталом госуслуг, теперь 85% информации в анкете на ипотеку заполняется автоматически. Предварительное предложение будет доступно уже в течение минуты. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия банком решения о выдаче кредита. «Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных», — подчеркивают в банке.