Проблемы в экономике и рост бедности во всем мире оказались в числе главных вызовов уходящего 2020 года. Такое мнение высказал в интервью для программы «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на телеканале RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, что стало в этом году главным вызовом помимо коронавируса, представитель Кремля сказал: «Экономика во всех ее ипостасях, бедность, во всем мире растущая».

«Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод, — заметил Песков. — Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Это всё вызовы, которые стоят перед нами».

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, мировой ВВП сократится в 2020 году на 4,2% по причинам, связанным с пандемией коронавируса.



По прогнозам Минэкономразвития России, сокращение ВВП в стране в 2020 году будет на уровне 3,8%, в 2021-м ожидается рост на 3,3%. Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что докризисные значения будут достигнуты к III кварталу следующего года.