Газпромбанк предоставил финансирование в объеме 33,5 млрд рублей группе компаний «Нэфис» (Татарстан) в целях осуществления ею инвестиционной и текущей деятельности. Об этом во вторник сообщили в банке.

Срок кредитования составляет 12 лет.

«Разработанная банком комплексная структура финансирования многопрофильного бизнеса группы компаний «Нэфис» и доступ к долгосрочным финансовым ресурсам создают благоприятные условия для дальнейшего развития бизнеса компании, увеличения объемов производства, наращивания доли на высококонкурентном рынке Российской Федерации и реализации экспортного потенциала», — отмечается в релизе.

ГК «Нэфис» объединяет четыре промышленных комплекса по производству товаров базового потребления: бытовой химии, масложировой продукции и продуктов питания. В частности, она развивает такие торговые марки, как Mr. Ricco, «Миладора», AOS, BiMax, Sorti.



Накануне Газпромбанк также объявил о совместных с ВЭБом долгосрочных инвестициях в крупную концессионную компанию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. «Газпромбанк и «ВЭБ.РФ» обеспечили сопровождение сделки по привлечению инвесторов в АО «Управление отходами». Также компании открыта кредитная линия на сумму свыше 10 млрд рублей. Средства пойдут на финансирование новых инвестпроектов и улучшение структуры кредитного портфеля заемщика», — сообщили в ГПБ.