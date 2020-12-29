Прирост активов системных банков РФ в ноябре в годовом выражении существенно обогнал среднюю по всем банкам динамику, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА».

Как следует из обзора агентства, рост активов банковского сектора РФ по отношению к октябрю 2020 года составил 1,4%, год к году — 7,5%. При этом у системно значимых банков он превысил 20%.

Сокращение активов показали 30% банков, в том числе 13 банков из топ-50 по размеру активов. Концентрация банковского сектора также немного выросла: доля системно значимых банков в активах сектора составила 75,78% против 75,67% в октябре.

Средний годовой темп прироста регулятивного капитала кредитных организаций по состоянию на 1 декабря 2020 года — 3,6%. Более трети банков продемонстрировали потерю капитала по итогам месяца. «Отрицательная динамика собственных средств связана не только с отражением новых потерь от реализации кредитного риска, но и с операционной неэффективностью части банков, а также с низкой доходностью от размещения средств и снижением количества качественных заемщиков», — поясняют аналитики.

Прибыль российского банковского сектора снизилась в ноябре Количество прибыльных банков в ноябре снизилось до 235 (63,3% от общего количества), тогда как в октябре их было 247.

В ноябре средняя достаточность совокупного капитала по банковскому сектору увеличилась с 24,5% до 25,1%, в то время как достаточность базового капитала продолжает незначительно сокращаться (показатель уменьшился с 14,9% по итогам октября до 14,55%). По оценке за ноябрь 2020 года, 101 банк не сможет выдержать потери от обесценения активов в 5%. «Снижение буфера абсорбирования потерь может быть обусловлено падением темпов генерации капитала, а также начислением резервов по кредитам. При этом в банковском секторе сохраняется ситуация, при которой около четверти банков поддерживают избыточный буфер абсорбирования потерь — более 15% — на фоне стагнации кредитной активности», — говорится в обзоре.

В ноябре среднегодовой темп прироста кредитного портфеля по банковскому сектору составил 0,42%. Системно значимые банки показали более высокие темпы — в среднем 16,44%, среди них наибольшие темпы были у Промсвязьбанка, Совкомбанка и «Открытия». Наряду с этим уровень просроченной задолженности вырос на 0,2 п. п. по сравнению с октябрем — до 5,2%.



«В секторе сохраняется профицит ликвидности, 60% банков поддерживают уровень покрытия ликвидными активами привлеченных средств без учета субординированных обязательств более 50%, при этом покрытие обязательств на уровне не ниже 30% демонстрируют 84% кредитных организаций. Наиболее выраженный избыток ликвидности характерен для небольших банков, поскольку отсутствие устойчивого фондирования и качественных заемщиков вынуждает поддерживать подушку ликвидности, что ограничивает перспективы повышения операционной эффективности деятельности», — отмечается в материале.