Следственная комиссия правительства Республики Кипр под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру завершила расследование, связанное со случаями злоупотреблений в рамках действовавшей ранее программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Фотокопию 59-страничного доклада комиссии опубликовало во вторник кипрское Бюро печати и информации, передает ТАСС.

Комиссия рассмотрела материалы, касающиеся предоставления гражданства 42 заявителям, которых изначально отнесли к категории лиц с высокой степенью риска. Заявки на получение кипрского паспорта при этом касались не только самих заявителей, но и членов их семей. «Из 42 дел (о натурализации) все, кроме двух, касающихся семи человек, соответствовали стандартным критериям натурализации», — такой вывод содержится в документе.

По результатам расследования также предложено лишить гражданства заявителей, получивших кипрский паспорт под ложным предлогом или скрывших важную информацию от властей страны, либо передать их дела в прокуратуру с целью возможного начала уголовных расследований. Помимо этого Калогиру и двое других членов комиссии рекомендовали лишить гражданства еще 12 владельцев кипрских паспортов, которые разыскиваются властями тех стран, гражданами которых они изначально являлись. Комиссия также рекомендовала властям страны постоянно следить за действиями получивших кипрское гражданство заявителей, которые отнесены к числу лиц с высокой степенью риска.

В опубликованном докладе все имена фигурантов расследования закрашены черным цветом, и по этой причине документ, несмотря на значительный объем, предоставляет не так много конкретной информации. «То, что убрано из отчета с помощью черной краски, будет предано огласке сразу же по окончании уголовных расследований, за исключением того, что касается персональных данных», — разъяснил ситуацию президент страны Никос Анастасиадис.



Начиная с августа нынешнего года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием «Кипрские бумаги» с целью показать, что власти страны злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг «золотых паспортов» привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса (формально второго лица в государстве), который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, показанный 12 октября. На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября практику выдачи гражданства в обмен на инвестиции.

