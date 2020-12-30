Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. Что касается валют, то эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали не предпочитать доллар.

Стандартной рекомендацией для людей с расходами в рублях и без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются банковские депозиты в рублях, несмотря на снижение ставок, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.



«Если есть расходы в валюте, часть (20—30%) сбережений можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны», — сказал эксперт.

«Населению, которое получает доход исключительно в рублях и не имеет значительных сбережений, а подавляющее большинство населения имеет скромные сбережения, если вообще имеет, есть смысл хранить денежные средства на депозите», — говорит и генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Александр Бычков.

Говоря об инвестициях в валюту, эксперты не посоветовали доллар. «Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской иены и смотреть на валюты развивающихся стран», — сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль.

«Тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитает валюту, мы бы посоветовали либо покупать евро… либо покупать доллар и евро в равных пропорциях», — сказал Бычков.

В том случае, если есть хотя бы несколько сотен тысяч рублей, которые не планируется использовать в ближайшие три года, то тогда следует использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), предоставляющий возможность возврата НДФЛ (13%), считает он. «Если средства ИИС проинвестировать в ОФЗ, то с учетом возврата НДФЛ и купонных доходов по ОФЗ получается достаточно высокая, по нынешним меркам, доходность, значительно превышающая депозитные ставки», — добавил Бычков.

Неплохой альтернативой для депозитов, по мнению Полевого, также являются суверенные облигации в рублях и валюте: фундаментально позиции Минфина РФ очень устойчивы. Для людей, готовых взять на себя больший риск, он рекомендует иметь диверсифицированный портфель из облигаций и акций и не реагировать на краткосрочные колебания на рынке.

Инвестиции в недвижимость выглядят, по его мнению, самой неудачной опцией. «Повторения ценового роста 2020 года мы вряд ли увидим, программы льготной ипотеки в 2021 году, вероятно, завершатся, а расходы на содержание недвижимости в виде ежемесячных платежей и налогов будут заметными», — сказал он.

«Держать деньги на депозитах, а тем более дома в «кеше» — это значит их обесценивать. Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас. Поэтому тем, кто хочет приумножить или хотя бы защитить деньги от инфляции, — прямой путь на фондовый рынок», — сказал в свою очередь главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По его мнению, инвестировать нужно постоянно. «И чем меньший вы специалист в фондовом рынке, тем чаще должна быть периодичность покупки акций. Таким образом, вы усредняете цену своих покупок», — пояснил Антонов.

Рынок акций в долгосрочном плане растет и показывает несравнимо большую доходность, чем банковские депозиты и облигации, отмечает эксперт.

«Портфель советую разделить пополам: половина американских бумаг, половина российских, среди которых обязательно должны присутствовать эмитенты, стабильно платящие высокие дивиденды и имеющие высокий потенциал к росту курсовой стоимости акций. Среди американских компаний к таким, в частности, относятся At&T Inc., Exxon Mobil, PPL Corporation. Из российских стоит выделить «Норильский никель», «Северсталь», СберБанк», — посоветовал он.

Хранить деньги дома эксперты не советуют. «Это не имеет никакого смысла, поскольку по сравнению с госбанками, например, это ненамного надежнее, а доход нулевой. Поэтому лучше все-таки депозит», — сказал Полевой. «По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, но разве что на текущие нужды. Зачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатиться за ваш счет?» — считает Бычков.