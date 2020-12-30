📰 В предпраздничные дни число хищений средств с банковских карт значительно возрастает, эксперты предупреждают об этом россиян, пишут «Известия» . В соцсетях мошенники приглашают поучаствовать в конкурсе, нужно лишь перевести один рубль, чтобы не платить налоги. Но после ввода реквизитов карты со счета списываются крупные суммы. Также злоумышленники синтезируют голоса реальных людей, звонят гражданам и представляются родственником, якобы попавшим в беду, которому нужны деньги. Другой мошеннический способ получить реквизиты карты — фишинговая рассылка на почту или в мессенджеры, а также звонки от имени службы безопасности того или иного банка.

📰 Государство запустило механизм гарантий для крупного бизнеса, пишут «Ведомости» . В апреле вступил в силу закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Фактически государство предложило крупному бизнесу гарантии неизменности нормативных условий для инвестиционных проектов на срок от шести до 20 лет. «Стабилизационная оговорка» подразумевает, что ставки ключевых налогов — на прибыль, имущество, НДПИ, транспортного, земельного — останутся неизменными на весь срок. При этом государство себя тоже защищает — от неэффективного расходования бюджетных средств.

📰 Потенциальный объем внутреннего туристического рынка России после пандемии может составить от 1 трлн до 1,5 трлн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на НИУ ВШЭ. В поездках по родине в следующем году заинтересованы 41,6 млн человек. В кризисном 2020-м отрасль заработала около 790,5 млрд рублей, доход гостиниц сократился более чем в 2,5 раза, а покорять просторы родной страны отправились лишь около 22 млн путешественников. Они остались довольны природой и достопримечательностями, но разочаровались в сервисе, инфраструктуре и стоимости проезда и проживания. В Госдуме считают, что сделать соотношение цены и качества внутренних туруслуг конкурентоспособным поможет косвенное регулирование цен в этой сфере со стороны государства.

📰 Пандемия заставила людей задуматься о собственном бизнесе, заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на онлайн-конференции в «Российской газете» . По его словам, из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров, упал потребительский спрос. Также многие начали думать самостоятельно заняться бизнесом. В России достаточно много проектов, которые нацелены на популяризацию бизнеса, отметил Катырин.