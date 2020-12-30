Самой проблемной областью для рекрутеров и HR-специалистов в России накануне 2021 года оказался подбор новых сотрудников, об этом заявила почти четверть опрошенных — 24%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «HR-вызовы — 2020», которое провели аналитики IT-холдинга TalentTech при поддержке облачной платформы для автоматизации рекрутмента Potok и сервиса по поиску персонала JungleJobs.

Исследование проводилось с ноября по декабрь 2020 года. В онлайн-опросе приняли участие 418 рекрутеров и HR-специалистов, которые представляют работающие в России компании малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей экономики. Среди них автомобилестроение, агропромышленность, добыча полезных ископаемых, строительство и девелопмент, медицина и фармацевтика, IT и телеком, банковское дело, финансы, ретейл и другие.

У 21% рекрутеров и HR-специалистов в рамках задачи подбора сотрудников возникают сложности с закрытием конкретных вакансий, например в сфере IT или в продажах, а также с поиском сотрудников в офис и на замену тем, кто ушел на самоизоляцию из-за возраста. Еще 3% ставят во главу угла скорость найма.

На втором месте в топе главных HR-задач оказалось обучение сотрудников, эта проблема волнует 19% опрошенных. Третье место в списке поделили два направления: адаптация и вовлеченность. И там, и там по 9% опрошенных думают, как организовать процессы на «удаленке» так, чтобы новички «не сбегали», а остальные сотрудники работали сплоченно, были мотивированы на результат и реагировали на активности работодателя. Еще 7% респондентов отметили, что их главная цель — выстроить единую систему коммуникаций в новых условиях, когда часть сотрудников работает в офисе или на объекте, например в отделении банка или в магазине, а остальные — на «удаленке».

Результаты исследования также показали, что для 34% работодателей главным событием года стал массовый переход на удаленную работу, который потребовал развивать новые формы взаимодействия с распределенной командой. Еще 31% опрошенных отметили, что запомнят 2020-й как время быстрой адаптации к постоянным изменениям, а не только к «удаленке». Пятая часть работодателей (18%) в 2020 году поняли, что необходимо пытаться найти ко всем индивидуальный подход, 6% научились терпению.

Еще 6% компаний прокачали навык контроля над бизнес-метриками и над ситуацией в целом. А 4% работодателей заявили, что 2020 год научил их быть более жесткими по отношению к сотрудникам и кандидатам.