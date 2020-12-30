Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 268,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,52% и равнялся 1 391,15 пункта.

Дед Мороз может преподнести подарки фондовым «быкам», полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня с утра внешний фон не очень. После нашего закрытия вниз пошла фондовая Америка, где произошла небольшая фиксация прибыли. Однако сегодня с утра американские фьючерсы вновь в плюсе, что говорит о том, что откроемся мы нейтрально», — комментирует эксперт.

Он не исключает, что дальше российский рынок попытается подрасти вслед за западными индикаторами. Надежду на это аналитик видит прежде всего в продолжении ослабления курса доллара. Слабость доллара будет толкать вверх все фондовые активы, поясняет Антонов.

«Особых рисков переноса лонгов через Новый год мы не видим. Более того, с большой вероятностью можно ждать притока новых средств инвесторов на российский рынок акций в первые дни 2021 года. Поэтому больше шансов на то, что до православного Рождества мы подрастем», — заключает эксперт.