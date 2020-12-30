Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.



Инициатива носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Закон призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения», «молодой специалист» и другие.

Он также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет включительно (ранее — только до 30 лет). Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи, отмечали ранее разработчики инициативы.

Как указано в документе, основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя «воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций», поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделяться поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.