Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года. Документ был внесен в Госдуму на ратификацию правительством РФ. Протокол предусматривает изменения, направленные на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается российским бенефициарам через люксембургскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами, и через которые такие доходы проходят транзитом.

Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями. К ним относятся инвестиции, осуществляемые правительством, ЦБ, пенсионными фондами, страховыми компаниями обеих стран, а также публичными компаниями обеих стран, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов. В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере 5%.

Такая пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у вышеуказанных получателей дохода и статуса резидента одного из договаривающихся государств. В части процентных доходов к таким исключениям относятся долговые обязательства перед публичными компаниями, в отношении которых выполняются аналогичные условия касательно размера участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, и доли собственных акций, находящихся в свободном обращении. Для них предусмотрена 5-процентная ставка налога у источника при условии, что такая публичная компания является фактическим получателем дохода и резидентом одного из договаривающихся государств.

Протокол предусматривает освобождение от налогообложения у источника процентных доходов, выплачиваемых по банковским кредитам, по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным займам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительством, ЦБ, пенсионными фондами и страховыми компаниями обеих стран.