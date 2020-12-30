Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в ноябре 2020 года, выросла на 0,06 процентного пункта по сравнению с октябрем до 7,38%, следует из материалов Банка России.

По статистике ЦБ, в ноябре российские банки выдали более 188,7 тыс. жилищных кредитов, что на 11% меньше показателя прошлого месяца и на 62% больше ноября 2019 года. Также россияне взяли ипотечных кредитов на 491,8 млрд рублей, что на 10% меньше, чем в октябре 2020 года. Однако по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объемы выданной ипотеки выросли на 81,5%.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов за 2020 год за 11 месяцев вырос до 3,74 трлн рублей, что почти на 49% превышает данные за аналогичный период прошлого года. При этом в целом за 2019 год было выдано ипотечных кредитов на сумму более 2,8 трлн рублей.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в ноябре, составил почти 18,5 года.