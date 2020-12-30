Вакцинация граждан РФ от коронавируса может обойтись в 75—100 млрд рублей. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» .

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.

На заседании президиума координационного совета 15 декабря Мишустин отметил, что по всей России началась вакцинация от коронавируса. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата по стране. Кроме того, в правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России.