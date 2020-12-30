В ноябре продолжили расти показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, свидетельствуют данные динамики финансирования долевого строительства на сайте Банка России.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 декабря 2020 года превысил 1,01 трлн рублей, а 78,4 млрд рублей по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет почти 2,17 трлн рублей.