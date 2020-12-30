Россияне погашают двадцатилетние ипотечные кредиты в среднем за семь — девять лет, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи — девяти лет», — сказал Мутко. По его словам, сегодня рыночная ипотечная ставка достигает 8% годовых.

Мутко отметил, что по итогам 2020 года планируется выдать рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4 трлн рублей. На рекордные объемы выдачи повлияли льготная ипотека на новостройки под 6,5%, программа семейной и дальневосточной ипотеки, а также выплаты в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для многодетных семей. Также Мутко добавил, что дефолтная задолженность по ипотечным кредитам не превышает 1,5%.