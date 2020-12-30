Сокращения расходов бюджета в 2021 году не планируется, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы не сокращаем расходы, мы приводим их к нормальной бюджетной политике», — сказал министр.

По словам Силуанова, за 2020 год Россия увеличила государственный спрос, соответственно, расходы были существенно наращены. «Мы увеличили долг, мы, действительно, вышли с большими заимствованиями на рынке. Но это не может продолжаться постоянно», — уточнил он.

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Силуанов также отметил, что никакие отрасли сейчас не закрываются. Он выразил надежду, что такую работу экономики РФ можно будет наблюдать и в следующем году. «Экономика начинает генерить свой спрос и продолжать такую же бюджетную политику», — добавил министр.