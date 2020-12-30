Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. В соответствии с законом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком теперь будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об отмене. Кредитная организация обязана будет предоставить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Закон об ограничении банков в необоснованном отказе в операциях принят Госдумой Сейчас такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной.

Закон предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, говорилось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Запрет на информирование клиентов об отказе в приеме на обслуживание исключается из числа мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Упрощенная идентификация клиента — физического лица не проводится при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша в лотерею на сумму менее 15 тыс. рублей.