Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства самостоятельно достраивать проблемные жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«При передаче фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями фонд принимает решение о реализации прав на указанное имущество, о строительстве (завершении строительства) на полученных земельных участках многоквартирных домов и иных объектов недвижимости либо о реализации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ программ, направленных на строительство (завершение строительства) многоквартирных домов на земельных участках, принадлежащих фонду, с последующей передачей части жилых помещений органам исполнительной власти субъектов РФ для их предоставления отдельным категориям граждан», — говорится в законе.

В документе также предусматривается, что часть помещений в достроенных домах может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

Кроме того, закон предлагает механизм, который будет стимулировать регионы к более активной работе по решению вопросов с обманутыми дольщиками. В частности, устанавливается механизм возврата в бюджет региона средств, которые предоставляются Фонду дольщиков в качестве имущественного взноса для софинансирования завершения долгостроев.

В ранее опубликованной пояснительной записке указывалось, что инициатива позволит решить проблему передачи Фонду дольщиков прав на достройку жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в России есть незавершенные объекты, по которым приняты решения о выплате пайщикам компенсаций, но имущество кооперативов Фонду дольщиков не передано. Предложенные депутатами изменения устанавливают право фонда завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на основании соглашений с субъектами РФ и без торгов.



Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства создан в 2017 году. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, чьи деньги застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.