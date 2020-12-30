Банк России зарегистрировал платежную систему Россельхозбанка, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, в реестр операторов платежных систем , который ведет ЦБ, внесена информация об этой кредитной организации как операторе платежной системы АО «Россельхозбанк». Дата регистрации оператора — 29 декабря 2020 года.

Согласно материалам Центробанка, РСХБ также является расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром своей платежной системы.



В последний раз ЦБ добавлял новую платежную систему в реестр больше двух лет назад: в июле 2018-го была зарегистрирована платежная система Газпромбанка.