Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписал приказ о продлении до 30 июня 2021 года пилотного проекта по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к Интернету для использования социально значимых сайтов. Об этом в среду сообщает Минцифры.

Как напоминают в ведомстве, эксперимент по «Доступному Интернету» был запущен 1 апреля 2020 года.

«Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан», — отметил заместитель министра Олег Иванов.

Он уточнил со ссылкой на информацию операторов — участников пилотного проекта, что за время проведения эксперимента бесплатным доступом к таким ресурсам воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей.

К участию в проекте Минцифры России были приглашены все операторы связи, работающие на территории РФ. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство. С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи с совокупным охватом 70% домохозяйств в России по предоставлению доступа в Интернет: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Эр-Телеком Холдинг». Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи «СберМобайл» и ряд региональных операторов.

В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт, он разделен на несколько категорий: «коммуникационные сервисы», «агрегаторы социально значимой информации», «национальная культура и традиции», «непрерывное образование и повышение квалификации» и другие.



Параллельно с реализацией пилотного проекта Минцифры разработало соответствующий законопроект, он был внесен в Госдуму.