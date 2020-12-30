Палата общин парламента Великобритании одобрила сделку о будущих отношениях страны с Евросоюзом после Brexit. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в среду голосования по одноименному законопроекту, передает ТАСС.

Билль, частью которого является упомянутое соглашение, был принят во втором чтении при поддержке 521 народного избранника. Против него выступили 73 депутата. Третье чтение законопроекта стало формальностью и уже завершено, поскольку и правящая Консервативная партия, и оппозиционная Лейбористская партия заранее заявили о том, что поддержат сделку, о которой стороны договорились в канун католического и протестантского Рождества (24 декабря). Теперь документ перешел в верхнюю палату лордов, члены которой рассмотрят его позднее в среду.

Как ожидается, процесс законодательного одобрения сделки будет завершен уже в ночь на четверг. Для того чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать королева Елизавета II. Не исключено, что так называемая королевская санкция будет выдана вскоре после принятия документа парламентом, что позволит ему вступить в силу с 1 января, когда между Великобританией и ЕС закончится переходный период и королевство покинет единый рынок и Таможенный союз Евросоюза.



Проходящие в настоящий момент заседания британского парламента были созваны в чрезвычайном порядке — специально для этого депутаты прервали рождественские каникулы. Члены палаты общин участвуют в дебатах как физически в Вестминстерском дворце на берегу Темзы, так и в режиме онлайн.

Брюссель и Лондон 24 декабря достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, сделка предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. ЕС и Великобритания отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Брюссель и Лондон не успевают ратифицировать соглашение объемом 1 246 страниц до 31 декабря, когда истекает переходный период по Brexit, поэтому стороны намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме, не дожидаясь ратификации, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях. У Еврокомиссии будет время до конца февраля, чтобы завершить весь процесс ратификации, который будет включать голосование Европарламента.

Ранее в среду лидеры Евросоюза, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подписали в Брюсселе соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после ее выхода из состава ЕС. Позже в среду, 30 декабря, было объявлено, что свою подпись под документом также поставил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись об 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.

