Фондовые торги в РФ завершились в среду разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,44% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 289,02 пункта. Индекс РТС снизился на 0,79% — до отметки 1 387,46.

Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 2,72%, «Газпрома» — 1,89%, «Норникеля» — 0,71%, Mail.ru — 0,67%, «ЛУКОЙЛа» — 0,49%, «Магнита» — 0,45%, МТС — 0,12%. Акции СберБанка подешевели на 0,33%, Мосбиржи — на 0,06%, «Полюса» — на 0,03%.



Согласно данным на сайте фондовой площадки, в декабре индекс Мосбиржи вырос на 5,84%, за год — на 7,98%. Индекс РТС в декабре вырос на 8,23%, но за год потерял 10,42%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на умеренно негативный настрой на биржах Европы и умеренно позитивный — на рынке нефти и американских биржах в среду.

«Мировые фондовые и сырьевые площадки в среду не показывали единой динамики, но в целом завершают год на оптимистичной ноте. Российские биржи возобновят работу 4 января, в понедельник, пропустив, таким образом, лишь торги в США в этот четверг. Основными рисками для покупателей в начале следующего года остаются возможное усиление санкционной риторики, усугубление опасений в отношении вируса и слабость макроэкономических данных. В остальном мягкие денежно-кредитные и налогово-бюджетные условия, а также надежды на восстановление мировой экономики по мере вакцинирования могут и дальше продолжить толкать рынки выше», — комментирует эксперт.