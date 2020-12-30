Рубль ухудшил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,4 рубля, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро равнялся 91,53 рубля (плюс 86 копеек).



В ходе торгов курс доллара доходил до 74,99 рубля, курс евро — до 92,1 рубля (минимальные курсы составляли 73,53 и 90,37 рубля соответственно). За основную сессию было проведено 56,4 тыс. сделок с долларом на 3,2 млрд долларов и 11,4 тыс. сделок с евро на 565 млн евро.

«В среду рубль демонстрировал существенное ослабление, несмотря на аппетит к риску на глобальных валютных площадках… Участники российского рынка, вероятно, предпочли подстраховаться перед длинными праздниками и выходили из российской валюты большую часть дня. Дополнительным негативом для рубля служила и довольно резкая коррекция цен на нефть во второй половине дня. Не исключено, что опасения участников российского рынка и их сегодняшний уход от риска оправдаются уже в начале наступающего года, в случае если темпы заболевания коронавирусом (в том числе его новыми видами) снова начнут демонстрировать глобальное ускорение после рождественских и новогодних праздников», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.