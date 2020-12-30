Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало банк «Уралсиб» нарушившим закон «О рекламе», свидетельствует информация на сайте ведомства.

В Московское УФАС поступила жалоба на рекламу «Уралсиба», распространенную с участием ООО «Девино Телеком». В ней утверждалось, что на имя заявителя выпущена кредитная карта и готова к выдаче в отделении банка.

Как отмечают в УФАС, заявитель прямо указал на то, что не давал согласия на получение рекламной рассылки, а ранее подписанный с банком договор на открытие банковского вклада подтверждением такого согласия не является. «Как следует из сложившейся практики антимонопольного органа, включение в текст договора пункта о согласии клиента на получение рекламы не является надлежащим согласием клиента на рекламу, поскольку в момент подписания договора клиент лишен возможности не соглашаться с навязанным условием. Таким образом, в данном случае банк «Уралсиб» не имел согласия клиента на распространение в его адрес рекламы, в связи с чем СМС-сообщение направлено с нарушением части 1 статьи 18 закона «О рекламе», — говорится в сообщении.

Текст рекламы содержал информацию о ставке кредитования. В антимонопольном ведомстве напоминают, что, согласно части 3 статьи 28 указанного закона, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа). Учитывая отсутствие в тексте рекламного СМС-сообщения всех условий, которые в действительности определяли сумму кредита, Московское УФАС России установило в указанной рекламе также нарушение части 3 статьи 28 закона «О рекламе».



«По результатам рассмотрения дела установлено нарушение части 1 статьи 18 закона «О рекламе» в действиях ПАО «Банк «Уралсиб», ООО «Девино Телеком», а также нарушение части 3 статьи 28 закона «О рекламе» в действиях ПАО «Банк «Уралсиб». Обоим субъектам выдано предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и недопущении таких нарушений в дальнейшем», — говорится в релизе.