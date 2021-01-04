Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Новогодний процент» на специальных условиях. Чтобы оформить депозит с повышенной ставкой, нужно подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.

Вклад «Новогодний процент+» открывается на 24 месяца и один день. Доходность составляет 5% годовых.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями такое предложение занимает одну из лидирующих позиций», — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей, максимальная — 50 млн рублей.



Депозит является сберегательным, дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.

Норвик Банк входит в систему страхования вкладов, денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно.

«Доступная минимальная сумма вклада, привлекательная процентная ставка, ежемесячная выплата процентов», — перечисляет преимущества спецпредложения Норвик Банка эксперт.

Предложение действует до 31 января 2021 года.

