Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже в режиме основного времени по итогам декабря 2020 года составил 31,59 млрд долларов, что на 25,3% больше, чем в ноябре (25,21 млрд). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 15 раз (2,08 млрд долларов в декабре 2019 года), говорится в сообщении торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в основное время в декабре увеличился на 13,9% по сравнению с ноябрем и достиг 1,44 млрд долларов. Количество сделок в отчетном месяце составило 31,48 млн.

По итогам декабря были зафиксированы рекорды клиентской активности. Количество активных счетов выросло на 8,7% по сравнению с ноябрем и составило 608,77 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с ноябрем на 12,1%, достигнув 750,31 тыс.

По состоянию на 31 декабря на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 7,59 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 9,27% больше, чем месяцем ранее (6,94 млн в ноябре). Из них уникальных счетов клиентов 5,16 млн — на 8,3% больше, чем месяцем ранее (4,77 млн в ноябре).

Сделки в декабре заключались с 1 499 иностранными ценными бумагами. Лидерами по объему торгов стали ценные бумаги следующих эмитентов: Tesla (20,6% от общего объема торгов в декабре), Alibaba (8,2%), Apple (5,8%), Moderna (5,8%), Pfizer (2,6%), Amazon (2,6%), Cinemark (2,5%), Boeing (2,1%), Carnival (2%), Advanced Micro Devices (1,7%).

Доля объема торгов ценными бумагами, входящими в индекс S&P 500, в общем объеме торгов (в режиме основных торгов) в декабре составила 54,8%.

В декабре на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 мск, приходилось до 20% дневного объема торгов.

«По итогам декабря доля Санкт-Петербургской биржи в общем объеме торгов акциями, депозитарными расписками и паями в России превысила 49%. Это важное событие на российском рынке, которое говорит о высоком спросе со стороны инвесторов на разнообразие инструментов и диверсификацию портфелей», — прокомментировал итоги года генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков.