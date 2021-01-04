Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кешбэка на I квартал 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, с 1 января по 31 марта клиенты банка будут получать вознаграждение в размере 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, а также на ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи. Кроме того, до 31 января 2021 года предусмотрен кешбэк в размере 3% на операции по оплате услуг ЖКХ в мобильном или интернет-приложении.

«Банк распространил повышенные начисления кешбэка на покупки в кинотеатрах, выставках, музеях, студиях танца, аква- и зоопарках, а также с оплаты онлайн-игр. Также предусмотрены начисления в размере 5% на оплату всех видов транспорта, включая городской транспорт, такси и каршеринг. По операциям в иных категориях денежные средства возвращаются в размере 0,5% при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей», — говорится в релизе.



Денежные средства по покупкам в категориях повышенного кешбэка возвращаются при общей сумме покупок от 15 тыс. рублей в месяц.