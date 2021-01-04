Большая часть стран — членов ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

«Большинство выступает за продление», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом собеседник агентства отметил, что у России на этот счет другая позиция.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, оно длилось два часа. Рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль министры комитета не вынесли, сообщили ТАСС три источника в ОПЕК. «Закончилось без рекомендации», — сказал один из них. Два других собеседника агентства подтвердили это, добавив, что обсуждение вопроса тем не менее продолжится на министерской встрече ОПЕК+ в полном составе, которая начнется в ближайшие минуты.

Министры стран ОПЕК+ заседают 4 января, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. На предыдущей встрече, 3 декабря 2020 года, они договорились постепенно восстанавливать производство сырья начиная с января в объеме не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки в месяц. При этом каждое последующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече. Всего ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с в течение первых месяцев 2021 года. В мае, когда началась реализация сделки, страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.

