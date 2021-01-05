Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь, перегоняя машины из Турции в Россию. В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано на его YouTube -канале представитель Кремля поделился воспоминаниями о жизни в 1990-е годы.

«Еще в то время мы работали на госслужбе, в МИДе, и чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькими, поэтому приходилось крутиться», — признался Песков. «Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции (Анкара — Москва). Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину», — сказал Песков.

По его словам, «вот бизнес: покупаешь машину, которой три-четыре-пять лет, пилишь на ней». «Мы все через это прошли, у меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок», — рассказал представитель Кремля. По его мнению, «в этом ничего плохого нет».

Песков, который в 1990-х годах работал в диппредставительстве РФ в Турции, отметил, что «в Анкаре (в посольстве РФ) отслеживали деятельность разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру». «Это когда чуть-чуть не начался парад независимости, как это было во времена Советского Союза. Не приди тогда Путин — страны бы не было. Я был всему этому свидетелем», — заявил Песков.

Он рассказал, что когда находился на работе в МИД РФ, получил приглашение перейти в администрацию президента РФ, что было повышением по службе. «Работа в Кремле всегда казалась очень привлекательной», — заметил он.



«О моем существовании узнали, еще когда Путин не был президентом, я еще, будучи переводчиком в посольстве, переводил Путину — исполняющему обязанности председателя правительства в Москве. Я летал в Москву на два дня, чтобы перевести», — отметил Песков, говоря об опыте работы на переговорах Путина с премьер-министром Турции Бюлентом Эджевитом (1999 год). «Не так часто командировали из Анкары, просто тогда была такая ситуация, что возник дефицит с переводчиками на высшем уровне, их всего у нас было несколько человек», — объяснил Песков. Представитель Кремля считает, что «тогда Путин вообще не заметил» его работы, «у него хватало других дел». «Заметили, когда был последний зарубежный визит (первого президента РФ Бориса) Ельцина в Стамбул, тогда уже в Кремле работал Алексей Алексеевич Громов (ныне первый заместитель руководителя администрации президента РФ)», — поделился воспоминаниями Песков.

По его мнению, с работы в администрации президента РФ следует уходить, как только разовьется инстинкт чиновника, испытывающего чувство самосохранения и боящегося предпринимать какие-либо действия.

«Если ты не тот чиновник, который согласен просиживать штаны, лишь бы тебя не отодрали от кресла», — уверен Песков. Он убежден, что по острым вопросам необходимо предоставлять доклад главе государства. «Он получает информацию из разных источников, он имеет возможность выносить уже взвешенные решения. Действительно, бывают ситуации, когда из разных источников по одному и тому же вопросу информация очень сильно варьируется, и тогда президент сам принимает решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о личной жизни, Песков заметил, что уже разводился и женился, занимая пост пресс-секретаря президента РФ. «Вообще личная жизнь — это личная жизнь, никаких здесь ограничений нет, хотя у госслужащих очень много ограничений. Это связано и с законом о госслужбе, постоянно туда вносятся новые положения», — подчеркнул Песков.

На его взгляд, «в восприятии людей — в Кремле работает президент, а все, что вокруг него, — это не некий монстр, это такая коллективная секретарша». «У администрации есть одна задача — это обеспечивать работу главы государства», — отметил Песков.