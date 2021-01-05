Предприятия малого бизнеса, пострадавшие в результате очередного локдауна в Великобритании, получат от правительства разовые гранты в размере до 9 тыс. фунтов стерлингов, сообщил во вторник Минфин страны.

Накануне британский премьер Борис Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии сроком как минимум до середины февраля. В Шотландии карантин также начался с сегодняшнего дня.

«Канцлер объявил о выделении однократных дополнительных грантов для предприятий ретейла, гостиничного бизнеса и предприятий проведения досуга размером до 9 тысяч фунтов стерлингов на предприятие, чтобы помочь им пережить весну. Финансирование в размере 594 миллионов фунтов стерлингов будет выделено на поддержку других затронутых предприятий», — говорится в сообщении.

Новые гранты поддержат порядка 600 тыс. предприятий, общая сумма финансирования превысит 4 млрд фунтов стерлингов.

Эти средства предоставляются сверх 1,1 млрд фунтов стерлингов, выделенных на различные гранты, и наряду с продлением действия схемы компенсации зарплат временно оставшимся без работы из-за коронавируса.