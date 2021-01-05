Семьи с детьми получили 13,6 млн выплат в 5 тыс. рублей, предназначенные на детей от трех до семи лет, до Нового года, сказал во вторник глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«Всего до Нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей, это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату», — сообщил Котяков.

Российские власти направили почти 213 млрд рублей на выплаты детям из малообеспеченных семей в 2020 году, отметил Котяков. «Помощь была назначена семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей. На эти выплаты из федерального бюджета было выделено почти 213 миллиардов рублей», — добавил Котяков.

Минтруд России предлагает внедрить трехступенчатую систему с выплатой пособий на детей из малообеспеченных семей, такой подход потребует 276 млрд рублей в 2021 году, сообщил глава ведомства. «Предлагается установить трехступенчатую систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка… Для реализации такого подхода, по нашим оценкам, потребуется в 2021 году 276 миллиардов рублей, в 2022 году — 295 миллиардов рублей, а в 2023 году — 297 миллиардов рублей», — сказал Котяков.