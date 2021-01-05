Важнейшей задачей властей страны на 2021 год президент России Владимир Путин назвал снижение безработицы и обеспечение стабильного заработка россиян.

«Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача, здесь нужно добиться снижения безработицы, а значит, дать людям стабильный заработок», — отметил президент во вторник на совещании по социальным вопросам.

Глава государства заметил, что за прошедшее время и на региональном, и на федеральном уровнях было много сделано для социальной поддержки россиян. «Но вы сами прекрасно понимаете, что задач, проблем в социальной сфере еще очень много и далеко не все из них мы затронули, кстати говоря, и сегодня», — подчеркнул Путин, подводя итоги прошедшего совещания.

В частности, он указал на вопрос внедрения механизма социального контракта, который в 2020 году внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе. «Теперь в 2021 году уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой важнейшей программе. Ее главная задача — помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию», — напомнил он.

По словам президента, вопросы социальной, демографической политики, мер поддержки российских семей, детей, людей старшего поколения также остаются приоритетными. «На этом направлении мы сделали особый акцент в прошлом году… Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием, и прошу настроить на такую работу всех наших коллег и в регионах Российской Федерации, и правительство России в целом», — заключил президент.