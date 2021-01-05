Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54,5 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,99—75,2875 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91 рублю, увеличившись на 4 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,7 тыс. сделок на 177,5 млн евро по курсам от 90,8475 до 92,3425 рубля за евро.