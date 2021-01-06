Общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги, находящихся на взыскании у приставов, превышает 76 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

«На 1 декабря 2020 года остаток исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги составлял 2,9 млн. Сумма — свыше 76,1 млрд рублей», — указано в материалах.

Всего в январе — ноябре 2020 года с учетом остатков от предыдущих лет у приставов находилось свыше 6,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности по ЖКХ на 144 млрд рублей. 3,8 млн из них на сумму более 77,2 млрд рублей было возбуждено непосредственно в 2020 году.

Средняя сумма долга в прошлом году составляла около 24 тыс. рублей. В 2019 году она была 21,7 тыс. рублей, в 2018-м — 23,5 тыс. рублей.

Количество долгов по ЖКХ, переданных на взыскание приставам за неполный 2020 год, примерно осталось на уровне 2019 года, когда за весь год было возбуждено 4,1 млн исполнительных производств. С 2015 года их количество выросло почти в два раза. Тогда было открыто лишь 2,1 млн производств по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги на 42,3 млрд рублей.

Как правило, приставам передают самые безнадежные долги. Полным взысканием задолженности за 11 месяцев 2020 года были завершены более 1,5 млн исполнительных производств на сумму свыше 18,2 млрд рублей (за весь 2019 год было взыскано 30,9 млрд рублей по 1,7 млн документов).

Всего же за 11 месяцев 2020 года было окончено и прекращено свыше 3,2 млн исполнительных производств на сумму свыше 60 млрд рублей. Часть из них была возвращена по решению судов, исполнительные документы также направлялись в организации для удержания периодических платежей, часть исполнительных производств была прекращена в связи с частичной оплатой задолженности.