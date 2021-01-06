Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск понизился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,9025 рубля. С начала торговой сессии было проведено 46,3 тыс. сделок на 1,55 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,3975—74,2075 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,735 рубля, уменьшившись на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 3,8 тыс. сделок на 98,3 млн евро по курсам от 90,585 до 91,3525 рубля за евро.