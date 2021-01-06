Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя предложение «Коммунистов России».

Накануне председатель партии Максим Сурайкин призвал освободить россиян от выплат по кредитам, размер которых не превышает 3 млн рублей. Свою инициативу политик объяснил тем, что размер госбюджета позволяет это сделать.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают», — сказал Тосунян в беседе с телеканалом «360».

​В Совете Федерации прокомментировали идею амнистии кредитов Нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

Он пояснил, что нельзя устраивать акции, за которые должен будет заплатить кто-то другой.

«Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — заявил банкир.

Он добавил, что понимает суть работы депутатов, однако назвал предложение Сурайкина абсурдным и популистским.

«Если умеют, то пускай пробьют из бюджета, хотя у бюджета и так достаточно нагрузок. Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл», — заключил собеседник телеканала.