Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение трансакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом.

ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.

Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в трансакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

Вместе с тем Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.



Также регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.