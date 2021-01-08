Каждый восьмой россиянин (13%) назвал IT-специалиста самой перспективной профессией в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберуслуг», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как следует из результатов исследования, некоторые участники опроса указали и конкретные профессии. Так, 11% ответили, что самыми востребованными на рынке труда будут программисты, еще по 1% россиян упомянули разработчиков и системных администраторов.

Также отмечается, что 8% респондентов назвали профессию врача самой актуальной в наступившем году. При этом медицинских работников и инфекционистов выбрали по 3% опрошенных, а вирусологов и фармацевтов — по 1%.

По данным исследования, некоторые из опрошенных сочли наиболее перспективными и актуальными в 2021 году профессии депутата (4%), президента (3%) и министра (2%). По 3% участников опроса выделили предпринимателей и строителей как наиболее перспективных специалистов в следующем году. По 2% россиян ответили, что самыми перспективными будут инженеры, директора, маркетологи, логисты, рабочие и все специальности, где можно работать удаленно. Некоторые россияне также верят в перспективность таких профессий, как курьер, менеджер и продавец. Каждую из специальностей выбрали по 4% респондентов.

Кроме того, по 1% респондентов также указали в ответах профессии SMM-менеджеров, операторов, банкиров, блогеров, бухгалтеров, военнослужащих, психологов, разработчиков, системных администраторов, фрилансеров и юристов. Менее 1% опрошенных отмечали такие профессии, как аналитик, слесарь, сварщик, визажист, парикмахер, повар и полицейский. Также среди ответов попадаются такие варианты, как «вор» и «восстановитель СССР».

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Сберуслуги», которые входят в экосистему «Сбера», проводилось в декабре 2020 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. россиян старше 18 лет.