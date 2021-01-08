Россиянина Андрея Тюрина приговорили в США к 12 годам тюрьмы за хакерскую деятельность и мошенничество в Интернете, пишет Bloomberg. Ранее Тюрин признал себя виновным в краже данных клиентов банка JPMоrgan Chase и других компаний.

В Вашингтоне заявляли, что Тюрин совершил самую крупную кражу данных клиентов банка в истории США.

Прокуратура заявила, что он взломал данные почти 140 млн клиентов и украл информацию 12 компаний. В их числе Dow Jones & Co, Fidelity Investments, E-Trade Financial. Сообщники хакера использовали добытые данные, чтобы рассылать клиентам спам и с помощью рассылок получать прибыль. Прокуратура также заявляла, что Тюрин работал на гражданина Израиля Джери Шалона, которого арестовали в 2015 году.

«Я знаю, что причинил много вреда многим людям и искренне прошу прощения за свои действия», — цитирует Bloomberg Тюрина.

Ему грозило от 15 до 20 лет тюрьмы, однако судья Лора Тэйлор Суэйн заявила, что сократила срок из-за «необычно суровых» условий, в которых Тюрин содержался в Тбилиси до экстрадиции в США. Позже, во время содержания под стражей в Соединенных Штатах, он заразился коронавирусом, уточняет издание.

Гособвинение запрашивало для Тюрина более длительный срок, поясняя, что это среди прочего пошлет соответствующий сигнал другим хакерам из-за рубежа.

Кроме тюремного заключения хакер должен будет выплатить как минимум 20 млн долларов компаниям, которые пострадали от его действий.