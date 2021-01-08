Курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск составил 74,1 рубля, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро, напротив, подешевел — на 28 копеек, до 90,82 рубля на тот же момент времени.

С начала торгов было проведено 50,4 тыс. сделок с долларом на сумму 1,85 млрд долларов и около 4,7 тыс. сделок с евро на 133,7 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,82—74,84 рубля за доллар и 90,62—91,48 рубля за евро.

«Для российского рубля начало 2021 года выдалось в целом нейтральным — рубль умеренно укрепился в паре с долларом США. При этом подвижность в рублевых парах очень высокая — это связано с присутствием малого количества игроков на площадке в связи с праздниками и небольшим же уровнем ликвидности на рынке. В таких условиях курсы стандартно очень подвижны. Краткосрочно доллар может торговаться в пределах 73,5—74,5 рубля, евро же действует ожидаемо и сохраняет за собой проторгованный коридор 90—92 рубля», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.