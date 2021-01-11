Брокерские компании просят сократить список сложных финансовых продуктов розничным инвесторам из-за нецелесообразности ограничения их продажи при введении раньше срока тестирования инвесторов и права ЦБ ограничивать продажи отдельных продуктов в случае серьезных нарушений, пишет «Коммерсант» . Предложения направлены главе комитета Госдумы.

По словам директора инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрия Панченко, участники рынка по-прежнему не понимают природы обеспокоенности регулятора — число зафондированных клиентов «растет в РФ плавно, взрыва нет». Как отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, поправки разделяют простые и сложные структурные продукты как в форме ценных бумаг, так и в форме производных финансовых инструментов. По его словам, для доступа неквалифицированных инвесторов к простым продуктам достаточно тестирования. Сложные структурные продукты должны соответствовать критериям ЦБ. Операции РЕПО, маржинальное кредитование, покупку ряда ценных бумаг, которые ЦБ предлагает ограничить до конца 2022 года, в НАУФОР не считают необходимым ограничивать вообще, заявил Тимофеев.

По словам директора по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олега Чихладзе, брокеры не продвигают маржинальное кредитование как продукт, а предоставляют как сервис тем клиентам, которые в нем заинтересованы.

Также, согласно предложениям, профучастники не против наделения ЦБ правом ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами, но лишь в случае существенного или неоднократного нарушения установленных им правил продаж, создающего риск введения в заблуждение. Брокеры предлагают ввести тестирование для структурных продуктов с апреля текущего года, тестирование для остальных финансовых инструментов и операций, требующих тестирования, — с октября. Все, кто работает на рынке соответствующих инструментов на момент введения тестирования, смогут продолжать это делать. Также предлагается предусмотреть право саморегулируемой организации проводить «тайные покупки» и дать право приостанавливать операции. Речь идет и о введении критериев для полисов ИСЖ, доступных неквалифицированным инвесторам, аналогичных критериям доступных для них производных финансовых инструментов.