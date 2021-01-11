Основатель Telegram Павел Дуров считает, что компания Apple может ограничить свободу пользователей, пишет РБК . Об этом он написал в своем блоге. Так Дуров отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, которую использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — считает Дуров.

На Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram и призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации». Дуров добавил, что команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Telegram планирует начать монетизироваться в 2021 году Дуров добавил, что не планирует продавать компанию.

Ранее он заявил, что компания не желает брать ответственность за собственную политику после блокировки трех белорусских телеграм-каналов на устройствах, использующих iOS. В компании в ответ на это заявили, что получили жалобы пользователей на то, что в каналах передавались личные данные, в том числе имена и номера телефонов. Также Дуров обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. В результате, по его словам, страдают и владельцы iPhone (например, теряют дополнительные деньги и получают обновления с задержкой).